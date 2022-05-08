İmamoğlu hakkında suç duyurusunda bulunuldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına, avukat Aydın Egemen tarafından sunulan suç duyurusu dilekçesinde, İmamoğlu'nun, İBB kaynaklarını seçilmiş olduğu il hudutları dışında, siyasi amaç ve saiklerle sarf etmiş olduğunun kamuoyuna yansıdığı anımsatılarak, bu hususların araştırılması talep edildi.
AA'da yer alan habere göre İmamoğlu'nun "2023 yılında yapılacak seçimlerde devlet başkanlığı adaylığına dair bir kararı var ise İBB Başkanlığından istifa etmesi gerektiği" belirtilen dilekçede, şunlar kaydedildi:
"Oysa, seçilmiş belediye başkanlığı unvanı ve görev süresince, çalışma gün mesaisini, uhdesinde bulunan tüm kamu kaynaklarını, bulunduğu ilde yaşayan halkın huzur ve sükunu için harcama yerine, gerek mesaisini ve gerekse seçilmekle elde ettiği kamu kaynaklarını, kişisel siyasi amaç ve saiklerine sarf etmiş olduğu kamuoyuna yansımıştır. Bu iddiaların araştırılmasını talep ediyorum. Bu ise görevi kötüye kullanmaktır."
TESPİT EDİLMESİ DURUMUNDA KAMU ZARARININ GİDERİLMESİ TALEP EDİLDİ
Seçilmiş kişilerin kendilerini seçenlere karşı şeffaflık içerisinde, hukuk devleti ve demokrasi normlarına uygun hareket etmesinin asıl hedef olduğu dile getirilen dilekçede, "Bu hedef, çocuklarımızın, millet olarak geleceğimizin teminat altına alınmasıdır. Sayın savcılık makamlarınızca, şüphelinin ilgili tarihte Rize, Çayeli, Pazar, Ardeşen, Fındıklı ve Artvin Arhavi, Hopa, Kemalpaşa ve Trabzon ziyareti/mitingi olarak kamuoyuna yansımış bir dizi siyasi faaliyetlerinde, İstanbul Belediyesi kamu kaynaklarının kişisel siyasi faaliyetler kapsamında bir kuruş dahi sarf edilip edilmediğinin, bir bardak su dahi olsa araştırılmasını, şayet tespit edilmesi durumunda kamu zararının giderilmesini saygıyla arz ve talep ediyorum." ifadeleri kullanıldı.
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