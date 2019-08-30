İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Batman İl Başkanı Hüseyin Yaşar’ın yeğeninin düğününe katılmak üzere yarın (31 Ağustos Cumartesi) Batman’a gidecek.

Batman’a Diyarbakır üzerinden gidecek olan İmamoğlu, önce CHP Diyarbakır İl Başkanlığı’na gidecek, ardından 2015’te öldürülen Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi’nin mezarını ziyaret edecek. Diyarbakır’da görevden alınan HDP’li Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı’yla da görüşecek olan İmamoğlu, cumartesi akşam saatlerinde Batman’a gidip düğüne katılacak. İmamoğlu, 1 Eylül sabahı da yine Diyarbakır üzerinden İstanbul’a dönecek…