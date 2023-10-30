İmamoğlu: Cumhuriyetimize sahip çıkmak, barışa, huzura, kardeşliğe de sahip çıkmaktır

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yılı kutlamaları, Maltepe etkinlik alanında saat 19.00'da başladı. İBB başkanı Ekrem İmamoğlu "100. Yılımızı kutluyoruz, 100 yaşında devletimiz var. Cumhuriyet sonsuza dek var olsun. 100 yıl önce, 29 Ekim 1923 gününe saatler kala Mustafa Kemal herkesin bildiği ve beklediği bir haberi arkadaşlarıyla paylaştı. Sakince ve mağrur bir şekilde paylaştı. Kendinden emin paylaştı. Dedi ki, 'Efendiler yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz' Cumhuriyet nedir biliyor musunuz? Cumhuriyet birbirimize verdiğimiz namus ve şeref sözüdür. Kökenlerine inançlarına yaşam tercihlerine. Türkü, Kürdü, Lazı, Çerkesi hep birlikte, hiçbir farklılığımıza bakmadan herkesi eşit ölçüde saygın ve değerli kabul edeceğimize birbirimize söz verdik. Kutlu olsun Cumhuriyet. Cumhuriyetimizin 100. yılını ilk günkü coşkuyla ve umutla kutluyoruz. Cumhuriyet bir devlet rejiminin ötesinde çok büyük bir gerçekliktir. Cumhuriyet beraber oluştuğumuz bir toplum projesidir" diye konuştu.

"CUMHURİYETE SAHİP ÇIKMAK, BAŞIRA, HUZURA KARDEŞLİĞE SAHİP ÇIKMAKTIR" İBB Başkanı İmamoğlu, "Dünyanın; savaşlar, işgaller, zulümler altında büyük acılar yaşadığı bu günlerde cumhuriyetimize sahip çıkmak, barışa, huzura, kardeşliğe de sahip çıkmaktır. İkinci yüzyıla adım atarken, cumhuriyetimizi yani birliğimizi tazelemek göreviyle hep birlikte karşı karşıyayız. Bunu toplumdaki tarihi yaraları kapatarak başaracağız. Kendini dışlanmış hisseden kim varsa, tüm kesimleri eşitlik, özgürlük, dayanışma ve barış ilkeleri etrafında hep birlikte buluşturacağız. Atatürk sen çok yaşa, cumhuriyet sen çok yaşa, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun" ifadelerini kullandı. Kutlamalar, ateşli dans gösterileri ve konserlerle devam etti.