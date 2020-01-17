İmamoğlu: ÇED'e itiraz dilekçemizi sunuyoruz

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Hukuki haklarımızı kullanacağız. 1:100.000 planına itiraz dilekçemizi sunuyoruz" dedi.

İmamoğlu yaptığı açıklamada, "Süreci takip etmeye devam edeceğim. Bugün askıda kalan 1:100.000 imar planına itiraz edeceğiz. Bakanlık tarafından düzensiz hiçbir bilgilendirme yapılmaksızın, düşünceler alınmaksızın bir karar verilmiştir.Kanal İstanbul için, 100.000 plan değişikliği sürecinde her şeyi aceleye getirme süreciyle askıya çıkarılmıştır. Ben bugün bu plana itirazımı vereceğim. Süreci bununla da bitmiyor. ÇED raporuna kişilerin hukuku çerçevesinde, mahkeme açma hakkını kullanacağım. Bu ayın sonuna kadar bütün İstanbulluların bu plana itiraz haklarını kullanma konusunda özveri istiyorum. Askı süreci bittikten sonra bunun da mahkeme süreci var" ifadelerini kullandı.