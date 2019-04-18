İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sabah saatlerinde Saraçhane'deki merkez binaya gelerek, mesaisine başladı.

Esra Boğazlıyan'ın haberine göre, ilk olarak basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İmamoğlu, daha sonra makamına çıktı. Çeşitli toplantılar gerçekleştiren İmamoğlu, ardından da bulunduğu kattaki belediye çalışanlarıyla tanıştı.

Odaları tek tek dolaşan İmamoğlu, çalışanlara başarı diledi. Son olarak mutfak bölümüne giren Başkan İmamoğlu, çalışanlara, ''Bugün yemekte ne var?' diye sordu. ''Musakka var. Sizin için de antrikot'' yanıtını üzerine İmamoğlu, "Olmaz, yanlış. Birine musakka, birine antrikot olmaz. Bir dahakine aynısı olacak" talimatını verdi.