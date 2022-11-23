DHA

Anadolu Yakası'ndaki M5 ile yapımı süren M8 ve M12 metro hatlarının kontrol merkezi, metro ağır bakım atölyesi, açık ve kapalı tren parklanma alanları ve trafo binalarının bulunduğu Metro İstanbul Behiç Erkin Yerleşkesi bugün açıldı. Törene İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı. Yerleşke ise adını Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nın kurucusu ve ilk genel müdürü Behiç Erkin'den aldı.

Ekrem İmamoğu törende yaptığı konuşmada, "Metro işini önemsiyoruz. Metro meselesi İstanbul'un hayati meselesidir. Bugün İstanbul'da neredeyse 9 milyon insan taşıyoruz. Bu Londra nüfusu kadar insan taşıyoruz demek. Fakat Londra'daki metro hattının 3'te 1'i kadar metro hattımız var. Dolayısıyla almamız gereken yol, bugüne kadar ihmal edilmiş, yapılmamış işler aslında önümüzde ne kadar devasa bir hedef bıraktığını ve koyduğunu hepinizi bilmesi gerekiyor" dedi. İmamoğlu, "Önceliğimiz İstanbul'a hizmet etmek, İstanbul'un bütçesini israftan kurtarmak ve onu bereketli bir bütçe haline getirmek. Dünyada en çok metro yapan şehir haline gelmek önemli. Dünyada aynı anda en çok metro şantiyesini hareketli halde çalıştırmak önemli ama hiçbir kaynağı belli olmayan ya da bazılarının projeleri bile net olmayan aynı anda en fazla metro ihalesi yapan yönetim olmak aynı şey değil. İhaleyi yaparsınız, ama şantiye çalışmazsa olmaz" ifadelerini kullandı.

İstanbul'un önceliklerinden bir tanesinin deprem meselesi olduğunu söyleyen İmamoğlu, "İstanbul'da depremi ne zaman yaşayacağımıza dair bilim insanları acele etmemiz gerektiğini söylüyor. Dolayısıyla sabaha karşı Düzce'de yaşadığımız depremin endişesini ve korkusunu hep beraber yaşadık. Sabah 04.08'de hepimiz yataklarımızdan ayağa fırladık. O an itibariyle hepimiz endişeyle süreci takip ettik 'acaba Düzce'den kötü bir haber alacak mıyız' diye kaygılandık. Eğer biz 5.9 şiddetinde bir depremin etkisiyle yoğun bir can kaybı konuşursak inanın tek bir görevli bile koltuğunda kalmaz. Bıraksın o işi gitsin" dedi.