İmamoğlu: Belediyelere yeni gelir kaynakları sunulmalı

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TBB'nin Ekim Meclis Toplantısı'nda konuşan İmamoğlu, TBB'nin yeni bir döneme girdiğini belirterek, yeni dönemde değişim ve dönüşüme uygun olarak eşitlikçi ilkeleriyle yol yürüyeceklerini dile getirdi.

Yeni dönemde TBB'yi kurumsal kapasite anlamında güçlendirmeyi amaçladıklarını bildiren İmamoğlu, "Paydaşlarımızı da sürecin içine katarak, çoğulcu bir şekilde komisyonları oluşturarak, etkin komisyonların üreteceği yeni kavramlarla Türkiye'nin yerel demokrasisini güçlendirme noktasında da ilerici adımlar atmanın başlangıcını hep birlikte yapıyoruz." dedi.

"VATANDAŞLAR HİZMETİ BELEDİYELERDEN BEKLİYOR" İmamoğlu, Türkiye ve dünyada yaşanan gelişmeler karşısında belediyecilik anlayışının değiştiğini aktararak, "Klasik belediyecilik anlayışından toplumcu, canlı ve çevre odaklı çok yönlü belediyeciliğe nasıl geçiş yapıldığını, halkın beklentilerinin de bu yönde olduğunu görerek bütün bu kavramlarla Türkiye'mizin yerel yönetimler geleceğine yön vermek ve ışık tutmak gibi bir misyonu, Türkiye Belediyeler Birliği olarak üstlenmiş durumdayız." diye konuştu. REKLAM "Merkezi idare, dünyanın hiçbir yerinde, ileri demokrasinin olduğu hiçbir ülkede bütün gücü, tüm yetkileri kendi üstüne toplayıp işini zorlaştırma gibi bir yolu asla tercih etmez." değerlendirmesinde bulunan İmamoğlu, vatandaşların birçoğunun artık hizmeti yerel belediyelerden beklediğini söyledi.

İmamoğlu, belediyeleri "kamunun ön yüzü" olarak niteleyerek, şöyle devam etti: "Hep beraber yapacağımız iyi bir çalışmayla, reformist bir bakışla memleketimizin her köşesini güçlendirerek insanlarımızın iyi hizmet almalarını sağlayarak, belediyelerimizi sıkışmış ekonomik yapıdan kurtararak sadece maaş veren ve her ayı 'Nasıl çıkaracağım' diye işi bozulmuş esnaf gibi davranma biçiminden kurtarmanın adımlarını atacak reform düzenlemesini yapmaya ve bunu hem milletimize hem de devletimizin ilgili kurumlarına sunmaya hazırız." "GELİR AÇMAZINA DOĞRU SÜRÜKLENİYORUZ" Ekrem İmamoğlu, yurttaşların belediyelerden çözüm beklentilerinin en üst seviyede arttığını, belediyelerin hizmet sağladığı alanların genişlediğini ve daha da genişleyeceği belirtti.

Belediyelerin hizmetleri gerçekleştirirken bir yandan da finansal sorunlarla mücadele ettiğini vurgulayan İmamoğlu, "Anayasamızdaki 'Mahalli idarelere görevleriyle orantılı gelir kaynakları sağlanır' hükmüne ters düşen bir gelir açmazına doğru sürüklendiğimiz gerçeğini hepimiz yakından yaşıyoruz." diye konuştu. REKLAM Tasarruf tedbirleri, SGK ve vergi borcu tahsili, su ve hayvanları koruma kanunları gibi birçok düzenlemenin dünyada genel kabul gören yerinden yönetim modelinin tersine merkezde oluşturulan hedeflerle organize edildiğini kaydeden İmamoğlu, "İşin finansal kısmına gelince ekonomik anlamda hiçbir katkı sunmadan bu süreçleri yerel yönetimden bekleyen bir dönemi ve tarifi yapıyorlar." ifadelerini kullandı.

Merkezileşme ve tek elden yönetimin, çağın gerekliliklerini karşılamasının mümkün olmadığını savunan İmamoğlu, "Bu işi siyasi zeminde ve tabanda bir partiyle ilgili konuşmuyoruz. Mesele parti meselesi değil, sistem meselesi. İzlenen yöntem halkın gerçekleriyle örtüşmüyor. Bu anlayış ülkemiz adına arzu ettiğimiz demokrasiye de aykırıdır." dedi. İmamoğlu, geçerli en temel yönetsel ilkenin, denetlenen ve hesap veren kamu yönetimi olduğunun altını çizerek, hiçbir kamu yöneticisinin bunun aksini istemeyeceğini söyledi. "YENİ GELİR VE KAYNAKLAR BELEDİYELERE SUNULMALI" Ekrem İmamoğlu, 2025 performans programı ile TBB için bilimsel ölçütler geliştirildiğini belirterek, belediyelere eşit, adil hizmet taahhüdünde bulunulduğunu dile getirdi.

Belediyelerin yaşadığı idari ve mali açmazın farkında olduklarını aktaran İmamoğlu, belediyelerin bütçe dışı kaynaklara, hibe ve fonlara erişimleri adına insan kaynağını daha güçlü bir seviyeye taşıdıklarını ifade etti. REKLAM İmamoğlu, belediyelerin borçlarının yapılandırılması adına ilgili bakanlarla görüşmeler yaptıklarını bildirdi. Bu meselenin, "belediyeler borçlarını ödesin, yazı yollayalım yarın da haciz yollayalım, ödeneklerinden keselim" yöntemiyle olmaması gerektiğini vurgulayan İmamoğlu, belediyelerin dışarıda bir kurum değil "devletin eli, yüzü, vicdanı" olarak tanımlanabileceğini söyledi.

Belediyelerin borçlarını ödeyebileceği, birtakım aksaklıklar varsa o aksaklıkların giderileceği yeni yöntem ya da yeni yönetmeliklerin hazırlanabileceğini belirten İmamoğlu, "Yeni gelir ve kaynakların belediyelerimize sunulması gerekliliğini aktardık, aktarmaya da devam edeceğiz. Bu anlamda ilişkilendirilen yöneticilerimiz üzerinden de süreci takip edeceğiz." dedi. *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.