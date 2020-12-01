İmamoğlu Belediye Başkanı Kasım Karaköse, Kovid-19'a yakalandı

Karaköse, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tedavi sürecinin başladığını belirtti.

Genel sağlık durumunun iyi olduğunu, hastalığı ağır geçirmediğini aktaran Karaköse, "Evde ilaç tedavisi yapılıyor. Karantina sürecimi evimde geçireceğim. Tüm vatandaşlarımızın maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymasını istiyorum." dedi.

Karaköse, eşinin de Kovid-19 testinin pozitif çıktığını sözlerine ekledi.