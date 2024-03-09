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        Haberler Gündem Politika İmamoğlu: Atom Karınca gibi çalıştım

        İmamoğlu: Atom Karınca gibi çalıştım

        İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Birçok isimden çok çok daha az izin kullandım. Size mahcup olmamak için Atom Karınca gibi çalıştım." dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2024 - 21:58 Güncelleme: 09.03.2024 - 21:58
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        İmamoğlu: Atom Karınca gibi çalıştım
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        İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı İmamoğlu, CHP Pendik Belediye Başkan adayı Tarık Balyalı ile Pendik Sahil Etkinlik Alanı'nda halk buluşmasına katıldı.

        Görev süresi boyunca ilçenin köylerine de hizmet götürdüklerini belirten İmamoğlu, metro çalışmalarını unutmadıklarını söyledi.

        Fotoğraf: AA

        "SİZE MAHCUP OLMAMAK İÇİN ATOM KARINCA GİBİ ÇALIŞTIM"

        Belediye tarihinin en çok iş yapan dönemini yaşattıklarını ileri süren İmamoğlu, "Devletin resmi rakamları hiç yalan söylemez. Dönersin 25-30 sene öncesine, mesela kim en fazla izin yapmış bakarsın. Hani çok çalışıyor, ediyor, vesaire konuşuluyor ama söyleyeyim, birçok isimden çok çok daha az izin kullandım. Size mahcup olmamak için Atom Karınca gibi çalıştım." ifadelerini kullandı.

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        Yatırımlarda Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en başarılı 5 yılını geçirdiklerini vurgulayan İmamoğlu, sosyal politikalar ve adaletli yönetimde en başarılı dönemi geçirdiklerini savundu.

        Pendik'te yeni dönemde yapacakları hizmetlerin detaylarını vatandaşlarla paylaşan İmamoğlu, "Bize 5 yıl verin, Tarık Başkan'la omuz omuza, Pendik'i bugünkü kaybolmuş kaderinden kurtaracağız. Pendik'i, İstanbul'un doğusunda, İstanbul'un kalbinin en hızlı attığı, insanlarını huzurlu kılan, pırlanta gibi bir yer yapacağız." diye konuştu.

        Fotoğraf: AA

        "PENDİK-KAYNARCA KISMINI ÖNÜMÜZDEKİ YILIN ORTALARINDA HİZMETE AÇIYORUZ"

        İmamoğlu, ayrıca CHP Pendik Belediye Başkan adayı Balyalı ile "Kanaat Önderleri Buluşması"na katıldı.

        Dumlupınar Mahallesi'ndeki bir restoranda gerçekleşen buluşmada konuşan İmamoğlu, İstanbul'a kalkınmacı ve icraatçı bir belediyecilik yaşattıklarını dile getirdi.

        Metro inşaatı tartışmalarıyla ilgili konuşan İmamoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

        "Aynı anda 10 metroyu yapabilmek, ciğer ister. Bizi kirletiyorlar. 'Efendim biz başlamıştık.' Neye başlamıştınız? 'Biz başladık' dediğiniz metroların 6 tanesinin sadece ihalesini yaptınız. Şantiyeyi kurdunuz. İhale edilen metro projelerinin çoğunun projesi yok. Kaynağı yok. Metro, öyle kolay iş değil."

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        Pendik-Kaynarca-Tuzla Metro Hattı'nın ihalesinin önceki dönemde yapıldığını ancak projesi olmadığını öne süren İmamoğlu, kaynak bularak hattı Kaynarca ve Tuzla olarak ikiye böldüklerini dile getirdi.

        Bu dönemde kur artışları yaşandığını belirten İmamoğlu, şunları kaydetti:

        "Pendik-Kaynarca kısmını önümüzdeki yılın ortalarında hizmete açıyoruz. Hemen akabinde de 1-1,5 yıl içerisinde de Tuzla'ya kadar olan kısmını da devam ettiriyoruz."

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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