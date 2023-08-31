Lojmandaki yangında imamın annesi hayatını kaybetti
Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki bir cami lojmanında çıkan yangında, imamın annesi 90 yaşındaki Alzheimer hastası Alime Üzümcü hayatını kaybetti
- 1
Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki bir cami lojmanında çıkan yangında 90 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.
- 2
AA'nın haberine göre, Pınarkent Mahallesi'ndeki Şahinler Camisi yanındaki lojmanda çıkan yangının ardından olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
- 3
-
- 4
Yangına müdahale eden ekipler, evde bulunan Alzheimer hastası Alime Üzümcü'nün (90) yaşamını yitirdiğini belirledi.
- 5
Şahinler Camisi imamı Ümit Üzümcü'nün annesi olduğu öğrenilen Üzümcü'nün cenazesi, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.
- 6
Yangında lojman kullanılamaz hale geldi.
-
- 7