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        Haberler Gündem 3. Sayfa Denizli'de imamın annesi yangında can verdi - Haberler

        Lojmandaki yangında imamın annesi hayatını kaybetti

        Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki bir cami lojmanında çıkan yangında, imamın annesi 90 yaşındaki Alzheimer hastası Alime Üzümcü hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2023 - 18:17 Güncelleme: 31.08.2023 - 18:38
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          Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki bir cami lojmanında çıkan yangında 90 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

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          AA'nın haberine göre, Pınarkent Mahallesi'ndeki Şahinler Camisi yanındaki lojmanda çıkan yangının ardından olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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          Yangına müdahale eden ekipler, evde bulunan Alzheimer hastası Alime Üzümcü'nün (90) yaşamını yitirdiğini belirledi.

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          Şahinler Camisi imamı Ümit Üzümcü'nün annesi olduğu öğrenilen Üzümcü'nün cenazesi, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.

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          Yangında lojman kullanılamaz hale geldi.

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