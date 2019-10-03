İmambayıldı sözcüğü nasıl yazılır? İmambayıldı birleşik mi, ayrı mı yazılır? İmambayıldı nedir? Pek çok kişi, imla kuralları arasında bu soruyu araştırıyor.

İMAMBAYILDI DOĞRU YAZIMI NASIL?

Türk Dil Kurumu (TDK) sitesinde bulunan sözlükten arama yapıldığında kelimenin, imambayıldı şeklinde birleşik olarak yazıldığı ortaya çıkıyor.

Bazı örneklerde görülen "imam bayıldı" gibi yazımlar ise imla hatasıdır.

Türk Dil Kurumu'na göre kelimenin doğru yazımı "imambayıldı"dır.

İMAMBAYILDI NEDİR?

Geleneksel Türk lezzetleri arasında yer alan imambayıldı yemeği TDK sözlüğüne göre "Bütün olarak kızartılmış ve ortası yarılmış patlıcanın içine soğan, sarımsak ve domatesli iç konularak yapılan zeytinyağlı yemek." şeklinde tanımlanmaktadır.