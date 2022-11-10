Mostar'da yaşayan imam Vila, takıma oğlu için dahil olduğunu ifade ederek, "Ebeveyn için evladı çok önemlidir. Kanton ligi için bir takım kurulacak denildi. Daha çok futbol okulu. Her şey de böyle başladı zaten. Çocuklarımıza güzel örnek olmak için biz de ekibe dahil olduk." dedi.

Bosna Hersek Futbol Ligi'nin önemli takımlarından Velez'in eski futbolcuları tarafından kurulan Fortuna'ya dahil olan imam Vila ve papaz Borovcanin, beraber mücadele etme hikayelerini paylaştı.

Aynı takımda forma giymeden önce de arkadaşlıkları devam eden Vila ve Borovcanin'i oğullarıyla aynı takımı paylaşmak daha da yakınlaştırdı.

Futbol oynamayı sevdiğini anlatan Vila, "Hiç tereddüt yaşamadım. Çocuklara futbol nasıl oynanır gösteriyoruz." diye konuştu.

Borovcanin'in de çocukları olduğunu aktaran Vila, "Gelecekte benzer durumlarla karşı karşıya kalacağız. Brano (Branimir) çok iyi ve çalışkan biri. İyi birer takım oyuncusu olduğumuzu da gösterdik." dedi.

Vila, toplumu bölen farklılıkları sporun birleştirdiğini ifade ederek, "Biz güzel bir hikayenin parçasıyız. Brano en başından beri takımda. Dini yönü kuvvetli biri. Hem sahada hem de dışarıda yapabileceği çok şey var. Bizden beklenen de bu." diye konuştu.

"İMAM VİLA İLE YOLLARIMIZI SAHADA DEVAM ETTİRDİK"

Papaz Borovcanin de imam arkadaşı Vila ile aynı sebepten futbol oynamaya başladığını söyleyerek, "Büyük oğlum Fortuna'da başladı. Onun eğitimi için 7 yıldır ben de Fortuna'dayım. Oldukça mutlu hissediyorum." dedi.