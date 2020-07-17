İmam hatipli öğrenciler su israfına dikkati çekmek için "dijital oyun" kodladı

Öğretmenleri Funda Bulut danışmanlığında yaklaşık bir yıl önce su tasarrufu konusunda farkındalık oluşturmak için çalışma başlatan iki öğrenci, "Suyun Sessiz Çığlığı" adını verdikleri projeyi geliştirdi.Kodlama derslerinde edindikleri bilgilerden yararlanarak oyun tasarlayan öğrenciler, TÜBİTAK 51. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Türkiye Finali'nde "Değerler Eğitimi" alanında ikinciliğe layık görüldü."Suyun Sessiz Çığlığı" adıyla akıllı telefonlara uygulama marketlerinden ücretsiz indirilebilen oyunun başlangıcında oyuncuya, 120 litre su veriliyor. Daha sonra karakterin parkurda ilerlemesi sağlanarak bulaşık ve çamaşır makineleri ile diğer su tüketimlerinde 120 litrenin tamamı harcanmadan parkurun bitirilmesi amaçlanıyor.Oyunu oynayanlar bu sayede hem su tüketimine karşı duyarlılık kazanıyor hem de günlük yaşamda ne kadar su tüketilmesi gerektiği konusunda bilinçleniyor.- "Testlerde ortaokul öğrencilerinde kalıcı davranış değişikliği olduğunu gördük"Öğrencilerden Zeynep Nur Yavaş, AA muhabirine, küçük yaşlardaki öğrencilerde su tasarrufu bilincine yönelik farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını söyledi.Hazırladıkları oyunu ortaokul öğrencilerine gösterip test ettiklerini belirten Yavaş, "Öğrenci arkadaşların verdiği cevaplar sonucunda onlarda kalıcı davranış değişikliği oluşturduğunu gördük. Herkesin suyun geleceğine dikkat etmesini ayrıca çevre dostu olan, endüstriyel alanda daha az su harcanarak üretilen ürünlerin tercih edilmesini istiyorum." dedi.Okul Müdürü Önder Turhan da temel İslami bilimlerin yanı sıra fen ve sosyal bilimler alanlarında verdikleri derslerle öğrencilerin gelişimlerine katkıda bulunmaya çalıştıklarını anlattı.Turhan, "Okulumuz proje okuludur. Fen ve sosyal bilimler alanında eğitimler de veriliyor. Bu proje de sosyal bilimler alanındaki değerler eğitimi kapsamında geliştirildi." ifadelerini kullandı.- Projeyi geliştirmek için belgesel izlediler, kodlama eğitimi aldılarÖğretmen Funda Bulut ise öğrencilerinin, coğrafya dersinde karşılaştıkları "su okuryazarlığı" kavramından kendisine bahsettiğini aktardı.Fatma Beyza ve Zeynep Nur'un su tüketimiyle ilgili bazı belgeseller izlediklerini ve farkındalık oluşturmak için çalışma başlattıklarını dile getiren Bulut, "Öğrencilerimiz su tüketimi farkındalığının oyunla daha kolay kazandırılabileceğini düşünerek fiziksel bir oyun tasarladı. Karakterimiz meyve yıkıyor, bulaşıkları makineye yerleştiriyor, araba yıkıyor. Bunları yaptığında ne kadar su harcıyor? Öğrencilerin ya da oyunu oynayan kişilerin bu konuda bilinçlenmesi sağlanıyor." diye konuştu.Bulut, daha sonra oyunu dijital ortama aktarmak istediklerini belirtti.Bu hedefin, biraz daha çabaya ve eğitime ihtiyaç duymalarını yol açtığına değinen Bulut, şunları kaydetti:"Edincik Recep Gencer Anadolu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesindeki bilişim öğretmenimizden kodlama dersleri aldık. Çocuklar oyunun kodlamasını gerçekleştirdiler. Oyundaki karaktere her geçen gün yeni bir şey kattık. Daha sonra bunun raporunu yazdık. TÜBİTAK da bizi Türkiye ikinciliğine layık gördü. Öğrencilerim adına çok mutluyum, gururluyum. İnşallah çok daha güzel projeler yapacağız."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!