İmam hatip ortaokulu öğrencileri "97 kelimeyle Cumhuriyeti" anlattıkları klip çekti

Yönetmenliğini okul öğretmenlerinden Emrah Mutluer'in üstlendiği klip, 10 günde tamamlandı.

Okulun anasınıfı öğrencilerinin de yer aldığı klipte her bir öğrenci tek kelime ile Cumhuriyeti anlattı.

Klibin son bölümünde de Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün konuşmasından bir bölüm yer aldı.

Mutluer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, klibin büyük beğeni topladığını söyledi.

Öğrencilerin evlerinde çektikleri videoları birleştirerek klibi oluşturduklarını ifade eden Mutluer, salgın tedbirleri kapsamında Cumhuriyet Bayramı'nın en iyi şekilde kutlamaya çalıştıklarını vurguladı.