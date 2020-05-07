Bu kapsamda davet alıp kan veren Bolu Merkez Akşemseddin İmam Hatip Ortaokulu, iyilik hareketine katılması için Zonguldak Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Kız Anadolu İmam Hatip Lisesine meydan okudu.
Bunun üzerine okul yönetimi, veliler ve Zonguldak Önder İmam Hatipliler Derneği üyeleri bir araya gelerek 72 ünite kan bağışında bulundu ve İstanbul ile İzmir'de bulunan iki okulu daha düelloya davet etti.
"BİZLER KANIN TEMEL BİR İHTİYAÇ OLDUĞUNU BİLİYORUZ"
Okul müdürü Adnan Karakurluk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iyilik zincirine katkıda bulunmak istediklerini belirterek, okul olarak kampanyaya destek verdiklerinden dolayı mutlu olduklarını söyledi.
Kampanyaya destek verenlere teşekkür eden Karakurluk, şunları kaydetti:
"Her ramazan ayında kan ihtiyacına gereksinim duyulmaktaydı fakat bu yıl Kovid-19 nedeniyle daha çok kana ihtiyaç oldu. Bizler kanın temel bir ihtiyaç olduğunu ve bir gün herkese lazım olacağını biliyoruz, bunun için de gereğini yapıyoruz. Bu amaçla Din Öğretimi Genel Müdürlüğümüzün başlattığı bu kampanyaya destek vererek kana ihtiyaç duyanların yanlarında olduğumuz göstermek istedik. Bu nedenle İstanbul Eyüp Sultan Asımın Nesli İmam Hatip Ortaokulu ile İzmir Kemalpaşa Şehit Halil Kantarcı Anadolu İmam Hatip Lisesine davetimizi göndererek iyilik zincirinin devamını sağlamak için üzerimize düşen görevi yerine getirdiğimizi düşünüyoruz."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!