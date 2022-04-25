İmalatta kapasite kullanımı arttı

Merkez Bankası Nisan ayı imalat sanayi kapasite kullanım oranını açıkladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamaya göre, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1.725 iş yeri tarafından Nisan ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), nisanda bir önceki aya göre 0,5 puan artarak yüzde 77,8 seviyesine yükseldi.

Aynı dönemde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 78,1 seviyesinde gerçekleşti

Aylar itibarıyla kapasite kullanım oranı şöyle (yüzde):