Merkez Bankası Mayıs ayı imalat sanayi kapasite kullanım oranını açıkladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamaya göre, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1744 iş yeri tarafından Mayıs ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), bir önceki aya göre 0,2 puan artarak yüzde 78,0 seviyesinde gerçekleşti

Aynı dönemde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre değişmeyerek yüzde 78,1 seviyesinde gerçekleşti

Aylar itibarıyla kapasite kullanım oranı şöyle (yüzde):