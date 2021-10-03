Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle yapılan "Sektör Bilançoları 2020" araştırması sonuçlarından derlenen bilgiye göre, imalat sektöründe faaliyet gösteren firma ve bu firmalarda çalışan sayısı son 10 yılda düzenli artış gösterdi.
Söz konusu sektörün firma sayısı 2011'de 103 bin 193 iken, bu sayı 2015'te 107 bin 794'e, 2019'da 129 bin 400'e yükseldi. Sektör, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkili olduğu 2020'de de firma sayısını yüzde 8 artırmayı başardı. Bu dönemde firma sayısı 139 bin 819'a çıktı. Böylece 2011-2020 döneminde imalat sektöründe faaliyet gösteren firma sayısı yüzde 35,5 artmış oldu.
Firma sayısındaki artış istihdam sayısına da yansıdı. Söz konusu sektörde çalışan sayısı 2011'de 2 milyon 561 bin 47 iken, bu sayı 2015'te 3 milyon 150 bin 874'e, 2019'da 3 milyon 419 bin 69'a, 2020'de ise 3 milyon 636 bin 217'ye çıktı. 2011-2020 döneminde sektörde çalışan sayısı yaklaşık yüzde 42 arttı.
EN FAZLA MİKRO ÖLÇEKLİ FAALİYET GÖSTERDİ
Söz konusu sektör firmalarının ölçeklerine göre dağılımı incelendiğinde, sektörde en fazla mikro ölçekli firmaların olduğu görüldü. Geçen yıl sektörde 88 bin 779 mikro ölçekli, 36 bin 160 küçük ölçekli, 11 bin 698 orta ölçekli ve 3 bin 182 büyük ölçekli firma faaliyet gösterdi.
Söz konusu firmaların türlerine bakıldığında ise 114 bin 176'sının limited şirket, 25 bin 4'ünün anonim şirket, 340'ının kooperatif ve 299'unun diğer olduğu görüldü.
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