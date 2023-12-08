İlyas Yalçıntaş; "Arkadaşlar, bu sendrom herpes adlı bir virüsün orta kulağımı enfekte etmesiyle denge ve işitme siniri üzerinde tahribat yaratması sonucu ortaya çıkıyor. Son 6 aydan beri şu şekilde semptomlar yaşamaktayım; sağ kulağımda sürekli çınlama ve karıncalanma hissi yüzümün sağ tarafında uyuşukluk ve şişkinlik, üst damağımda kabarcık, yürürken denge problemleri, hafif sendeleme gibi şikayetler... Damar yoluyla verilecek ilaçlarla tedavisi mümkün. Tedaviye, haftaya salı günü başlayacağız. Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.