İltihaplı omurga romatizması her yaşta görülebilir

DHA

Hastalığın erkeklerde, kadınlara oranla 2-3 kat daha fazla olduğunu belirten Romatoloji Uzmanı Dr. Yeliz Zahiroğlu, “Bel ağrısının genç yaşlarda ortaya çıkması, bel ağrısının 3 aydan fazla sürmesi, sinsi başlangıçlı olması, istirahatle ağrının ve tutukluğun artması, sabahları boyun, sırt bel ve kalçalarda tutukluk olması, ağrının egzersizle ve hareketle azalması, gece yarısında ağrı ile uyanma biraz hareket edip rahatlama temel bulgularıdır. Topuklarda ağrı, eklemlerde şişlik olması, sedef döküntüleri, kanlı ishaller ve gözlerde kızarıklık gibi ek belirtiler de bazen birlikte görülebilir” diye konuştu.

YAŞAM KALİTENİZİ KORUMAK İÇİN: ERKEN TANI

Tedavi edilmediği takdirde ankilozan spondilit hastalığı yaşam kalitesini düşürdüğünü aktaran Uzm. Dr. Zahiroğlu, “Kalıcı omurga bozukluğuna özellikle kamburluğa ve kalıcı boyun tutukluğuna neden olabilir. Eklemlerde ve bağlarda kalıcı hasara neden olabilir. Bu durum hastalarda engellilik riski oluşturur. Erken tanı ve tedavi bu olumsuz durumları engellemek için önemlidir. Bel ağrısı ve kalçanın arkasında ağrı başladığı zamanlarda hasar oluşmadan tanı konulabilir ve tedavisi başlanabilir. Uygun egzersiz yöntemleri de eklenerek gerekli tedaviler erkenden verilmelidir” dedi.