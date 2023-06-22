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İltihabı azaltmak için en iyi 9 takviye!

İltihabı azaltmak, hem sağlık açısından oldukça önemlidir. Vücudumuzda seyreden birçok hastalık iltihap kaynaklı olarak meydana gelmektedir. Uzmanlar insanlarda iltihabı azaltmaya yönelik önerilerde bulunur. Düşük dereceli kronik iltihapla ya da akut enflamasyonla mücadele ediyor olsanız da bu etkilerle savaşmanın yollarını bulmak bazı önemli faydalar sağlayabilir. Kanıta dayalı bu takviyeler, kronik enflamasyonla savaşmanıza yardımcı olabilir.

Giriş: 22.06.2023 - 11:14 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Vücudun bir yaralanmaya, enfeksiyona veya doku hasarına anında tepkisi olan akut enflamasyonun aksine, kronik düşük dereceli enflamasyon, sağlıksız bir yaşam tarzını takip etmek de dahil olmak üzere birçok faktörün sonucu olabilir. Akut inflamasyon iyileşme sürecinde yardımcı olsa da kronik düşük dereceli inflamasyon, bir kişinin diyabet, kardiyovasküler hastalık ve bazı kanserlere yakalanma riskinin artması da dahil olmak üzere bazı hoş olmayan etkiler yaşamasına yol açabilir.

  • Söylemeye gerek yok, birçok insan genel sağlıklarını desteklemek için kronik düşük dereceli inflamasyonla mücadele etmeye odaklanıyor. Anti-inflamatuar bir diyet uygulamak, stresi yönetmek ve alkol alımını sınırlamak gibi kronik düşük dereceli inflamasyonla mücadele edebilecek belirli alışkanlıkları benimsemenin yanı sıra, insanlar bu hedefe ulaşmaya yardımcı olmak için belirli takviyelere güvenebilir.

  • Vücudunuzdaki iltihaplanmayı azaltmak istiyorsanız ve hangi takviyelerin düşünülmeye değer olduğunu merak ediyorsanız, diyetisyenlerin iltihaplanmayı azaltmak için önerdiği 9 seçeneğe göz atın!

  • Kuersetin

    The Hormone Dietitian LLC'nin yaratıcısı Melissa Azzaro, "Quercetin, özellikle alerji ve astımdan kaynaklanan iltihaplanma ile mücadele eden insanlar için en sevdiğim anti-inflamatuar takviyelerimden biridir. Quercetin, soğan ve elma gibi bitkilerde bulunan bir bileşiktir ve bir antioksidan, antienflamatuar ve bağışıklık modülatörüdür. Araştırmalar, quercetin'in alerji semptomlarını yönetmeye yardımcı olan histamin üretimini bloke ettiğini göstermiştir." diyor.

  • Resveratrol

    Azzaro, "Resveratrol, esas olarak kırmızı üzümlerde ve meyvelerde bulunan ve iltihap önleyici, antioksidan ve kardiyo koruyucu etkileri olan bir bileşiktir" diye açıklıyor ve ayrıca vücudunuzun östrojeni metabolize etmesine ve rahim kasılmalarını sakinleştirmesine yardımcı olduğunu da sözlerine ekliyor. Azzaro, "resveratrol'ü ağrılı adet krampları, endometriyoz ve fibroidlerle uğraşanlar için" özellikle de bu içeriğin sağladığı anti-enflamatuar etkilerden yararlanacak kişiler için önermeyi sever.

  • Boswellia

    Azzaro, Boswellia'yı "inflamatuar bağırsak koşullarından kaynaklanan iltihaplanma ile uğraşanlar" için ayırır, ancak genel olarak anti-inflamatuar faydalar sağlayabilecek bir ek olarak bahsetmeye değer. Azzaro, "Boswellia'nın yaygın olarak buhur olarak bilinen ağaçlardan geldiğini ve araştırmalar, bu bileşenin inflamatuar barsak hastalığı, astım ve romatoid artrit hastaları için anti-inflamatuar etkilere sahip olduğunu göstermiştir" diye açıklıyor.

  • D vitamini

    D vitamini, kemik sağlığını destekleyen bir takviye olarak düşünülebilir. Ancak bu ek, düşük dereceli kronik iltihaplanma ile mücadeleye de yardımcı olabilir.

    Diyetisyen Wan Na Chun, "D vitamini vücutta enflamasyonu ve bağışıklık fonksiyonunu düzenlemek de dahil olmak üzere birçok önemli rol oynar. D vitamininin bağışıklık sistemi işlevi üzerinde çeşitli etkileri olduğuna dair önemli kanıtlar olduğunu, bunun doğuştan gelen bağışıklığı artırabileceğini ve otoimmünite gelişimini engelleyebileceğini" diyor.

  • Omega-3 yağlı asitler

    Anzlovar, "Omega-3 yağ asidi alımı, daha düşük inflamasyon ve kardiyovasküler hastalık gibi inflamatuar hastalık riskinin azalmasıyla ilişkilendirilmiştir. Omega-3'lerinizi yağlı balık gibi yiyeceklerden almak en iyisi olsa da, balık yemiyorsanız, bir takviye iyi bir seçenek olabilir" diye ekledi.

    Omega-3 şemsiyesi altına giren çeşitli yağlar olsa da DHA ve EPA, anti-enflamatuar faydaları nedeniyle çokça odaklanılan iki yağdır. EPA ve DHA yağlı soğuk su balıkları gibi deniz kaynaklarında bulunur.

  • Vişne suyu

    Vişne suyu en iyi uykulu zaman yardımcısı olarak bilinir. Ancak, özellikle yaşlı yetişkinler arasında iltihabı yönetmeye de yardımcı olabilir.

  • Zencefil

    Zencefil kökü, birçok yemeğe eklenen popüler bir baharatır. Ancak dengeli bir diyete dahil edilmesi, bazı durumlarda iltihapla mücadeleye yardımcı olabilir. Zencefil, enflamasyonu azaltma çabalarını etkileyebilecek iki bileşik, gingerol ve zingerone içerir.

  • Zerdeçal

    Sarah Anzlovar, Intuitive Eating, "Zerdeçalın aktif bileşeni olan kurkumin, anti-inflamatuar özelliklere sahiptir ve zerdeçal takviyeleri, inflamatuar bağırsak hastalığı ve hem osteoartrit hem de romatoid artrit gibi inflamatuar durumları olan kişilerde semptomları iyileştirebilir." açıklamalarında bulundular. Hatta bir çalışma, asetaminofen kadar eklem ağrısını da azalttığını gösterdi.

    Anzlovar, "Önce diyet ve yaşam tarzı alışkanlıkları yoluyla iltihaplanmayı azaltmaya odaklanmayı önerirken, zerdeçal takviyeleri yardımcı olabilir."

    Gideceği yer Thorne Phytosome çünkü "eklem ağrısını azaltmak gibi faydalar sağladığı gösterilen, iyi çalışılmış bir kurkumin formuyla formüle edildi." diye paylaşıyor.

  • Yeşil çay özü

    Yeşil çayın, kısmen doğal olarak içerdiği EGCG adı verilen bir bileşik sayesinde anti-inflamatuar etkileri olduğu bilinmektedir. Yeşil çay ayrıca oksidatif stresi azalttığı gösterilen flavan-3-ol adı verilen bir bitki bileşiğinin de kaynağıdır.

    Yeşil çay ekstreleri, yeşil çayda doğal olarak bulunan faydalı bileşiklerle doludur ve her gün bir damla çay yapmaya vakit bulamayan insanlar için güzel bir seçenektir.

    Kaynak: National Lİbrary of Medicene, Oxford Academic

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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