İltihabı azaltmak için en iyi 9 takviye!

Zerdeçal
Sarah Anzlovar, Intuitive Eating, "Zerdeçalın aktif bileşeni olan kurkumin, anti-inflamatuar özelliklere sahiptir ve zerdeçal takviyeleri, inflamatuar bağırsak hastalığı ve hem osteoartrit hem de romatoid artrit gibi inflamatuar durumları olan kişilerde semptomları iyileştirebilir." açıklamalarında bulundular. Hatta bir çalışma, asetaminofen kadar eklem ağrısını da azalttığını gösterdi.
Anzlovar, "Önce diyet ve yaşam tarzı alışkanlıkları yoluyla iltihaplanmayı azaltmaya odaklanmayı önerirken, zerdeçal takviyeleri yardımcı olabilir."
Gideceği yer Thorne Phytosome çünkü "eklem ağrısını azaltmak gibi faydalar sağladığı gösterilen, iyi çalışılmış bir kurkumin formuyla formüle edildi." diye paylaşıyor.