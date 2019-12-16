İllüstratörler sergide buluşacak

16 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
ZNN Network'ün sosyal girişim projesi İllüstratörler Platformu'nun düzenleyeceği "İllüstratörler Platformu 1. Karma Sergisi", Maltepe Üniversitesi, GSF Çizgi Film ve Animasyon Bölüm Başkan Yardımcısı Devrim Dinç İlkan ve İllüstratörler Platformu'nun kurucu başkanı Nurgül Şenefe küratörlüğünde 21 Aralık illüstratör sanatçıları, adayları ve illüstrasyona ilgi duyanları buluşturacak.
İllüstratörler Platformu, düzenleyeceği karma sergi ile birlikte illüstratör ve illüstrasyona bakış açısında farkındalık, illüstrasyonun önemli bir sanat dalı olduğunun altının çizilmesi, her teknik, tarz, deneyimden illüstratörler arası birlik beraberlik gibi amaçları hedefliyor.
Yapılacak olan serginin yanı sıra yan etkinliklerle de ziyaretçilerinin çeşitli birçok konuda bilgi sahibi olmasına katkı sağlayacak. Etkinlik kapsamında Duru Ekşioğlu'nun katılımıyla gerçekleşecek "Suluboya ile Deneysel Kartpostal Atölyesi" ve Esra İlter Demirbilek'in katılımıyla gerçekleşecek "Hayalindeki Kadıköy Kolaj Atölyesi"nin yanı sıra Sarp Süerdaş ile "Suluboya ile Kitap Ayracı Atölyesi", Nagihan Özkar ile "Yılbaşı Pop-up Kartpostal Atölyesi" ve Emine Kayalar ile "Suluboya İllüstrasyon Atölyesi" de katılımcılara illüstrasyon dünyası hakkında deneyim kazandıracak.
Platformun etkinlik programında ayrıca geçtiğimiz aylarda başlayan “Branşlaşarak Fark Yaratan İllüstratörler Söyleşi serisinin üçüncüsü de gerçekleşecek. İllüstrasyonun dokunduğu farklı alan ve sektörlerde uzmanlaşmış sanatçılarla “branşlaşırken kendi tarzının keşfi, deneyimleri ve başarı hikayeleri”nin paylaşılacağı söyleşinin konuşmacıları arasında; Necmi Yalçın ve Tarık Tolunay yer alıyor.
Platform sanatçıları 3 Ocak'a kadar atölye çalışmalarından imza günlerine sürpriz etkinlikleri ile Kadıköy Barış Manço Kültür Merkezi'nde olacaklar.
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