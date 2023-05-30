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İller ve Belediyeler Dergisi arşivi internette erişime açıldı

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından yayımlanan İller ve Belediyeler Dergisi'nin arşiv sayıları e-dergi formatında erişime açıldı

Giriş: 30.05.2023 - 16:02 | Güncelleme: ABONE OL
İller ve Belediyeler Dergisi arşivi açıldı
AA

Türkiye Belediyeler Birliği'nin (TBB) "İller ve Belediyeler Dergisi" arşivi internetten erişime açıldı..

TBB'den yapılan açıklamaya göre 1945'ten bugüne kesintisiz yayımlanan dergide, yerel yönetimler için arşiv niteliğinde fotoğraf ve makaleler yer alıyor.

Toplu konutlardan imar planlarına, altyapı yatırımlarından tarihi yapıların restorasyon projelerine kadar yerel yönetimlerin hizmet sahasından birçok içeriğin yer aldığı derginin ilk sayılarına ücretsiz erişim için herhangi bir kayıt gerekmiyor.

Dergilere "https://www.tbb.gov.tr/Tr/Yayinlar" adresinden erişim sağlanabiliyor.

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