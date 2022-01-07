'Pes artık' dedirten hırsızlık!

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde ilkokulun bahçe kapısının çalındı. Hırsızlık anı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

İlçenin Hacıömer Mahallesi'ndeki Mareşal Fevzi Çakmak İlkokulu'na gece saatlerinde gelen kimlikleri henüz belirlenemeyen iki şüpheli, bahçedeki giriş kapısını çalarak kaçtı.

Sabah okula gelen idareciler, demir kapıyı yerinde bulamayınca durumu polise bildirdi.

Ekipler, okulun ve çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

Kayıtlarda çevredekilere aldırış etmeyen iki zanlının, okulun bahçesinden söktükleri demir kapıyla uzaklaşması yer alıyor.