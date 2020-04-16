İlkokul öğrencisi, kumbarasındaki parayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı - KONYA

16 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye'nin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelesine destek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na Beyşehir ilçesinde yaşayan 8 yaşındaki Bahar Erdem, kumbarasında uzun süredir biriktirdiği harçlığını bağışlayarak destek oldu.Minik Bahar'ın annesinin telefonu üzerine eve gelen Vefa ve Sosyal Destek Grubu'nda görev alan Ravza Camisi müezzini Mustafa Kapama, kumbarada biriken 125 lirayı teslim aldı. Minik Bahar'ın annesi de kampanyaya 200 lira bağışta bulundu.Kapama, paraları ilgili hesaba yatırdıktan sonra aldığı dekontu, Bahar Erdem'e teslim etti.Anne Hüsniye Erdem, gazetecilere yaptığı açıklamada, birinci sınıfa giden kızının, 2,5 yaşında lösemi teşhisi konulduktan sonra uzunca bir süre tedavi gördüğünü anlattı.Kızının, kampanyayı televizyonlardaki haberlerden izledikten sonra kendisine, "Anne ben de kumbaramdaki paraları bağışlamayı çok istiyorum, polis amcaları arasan bize gelirler mi, acaba?" diye sorduğunu ifade eden Erdem, şunları kaydetti:"Telefonla aradığım 155 hattından beni Beyşehir Kaymakamlığının Vefa ve Sosyal Destek Grubuna yönlendirdiler. Bahar, yaklaşık bir yıldır kumbarasında harçlıklarını biriktiriyordu. 'Anne ben de yardım etmek istiyorum' deyince, kendisini kırmadım ve ben de bu hattı aradım. Sağolsun din görevlimiz gelerek Bahar'ın bu talebinin yerine gelmesi için bizlere yardımcı oldu. Kendisine çok teşekkür ediyorum."Din görevlisi Mustafa Kapama ise minik Bahar'ın katkısından dolayı teşekkür etti.Bahar'ın yaptığı bağışın diğer vatandaşlara da örnek olması temennisinde bulunan Kapama, "Çocuğumuzdan Allah razı olsun. Duyunca seve seve isteğini yerine getirdik, dekontunu da kendisine verdik. Büyük bir mutluluk duydum. Belki de hayatımız boyunca yaptığımız şeylerden daha üstündü bizim için bu. İnşallah ömür boyu bu duyarlılığını yitirmeden güzel bir hayat sürmesini, hayırlı, sağlıklı bir hayat devam ettirmesini Rabbim kendisine nasip etsin." ifadelerini kullandı.
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