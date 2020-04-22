İlkokul öğrencilerinden videolu 23 Nisan coşkusu

AA

İlkokul 2. sınıf öğretmeni Yeliz Yakar, öğrencileriyle hazırladığı halk oyunu gösterisiyle 23 Nisan coşkusunu yaşattı. "Sürmene Sallaması" oyun için evdeki imkanlarla Karadeniz yöresine ait kıyafetler giyen öğrencileri, aileleri cep telefonlarıyla kayda aldı.

Aynı okulda İngilizce öğretmenliği yapan Feyza Ünal da 4. sınıf öğrencileriyle hazırladığı videoyla 13 dilde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı.

- "Bu enerjiyi çocuklar da alıyor"

Yeliz Yakar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için öğrencileriyle sene başından beri halk oyunu gösterisine hazırlandıklarını belirterek, 16 Mart'tan itibaren de eğitime ara verildiğini hatırlattı.

Konoravirüs nedeniyle alınan tedbirlerin oyunu sergilemelerine engel olmaması gerektiğini düşündüğünü ifade eden Yakar, oyun çalışmalarına 10 kız öğrencisiyle evden devam ettiklerini söyledi.

Yakar, çocukların da çok hevesli olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Evden hazırlanacağımızı söylediğim zaman çok mutlu oldular. Ailelere de oyunu anlattım. Evde oynadım, velilerime gönderdim, velilerim çalıştırdı. Sağ olsunlar velilerim çok uğraştı. Kostümler de evdeki imkanlarla hazırlandı. Çekimler biraz uğraştırdı ama güzel oldu. Her çocuk ayrı ayrı telefonla çekim yapıldı.

Bu iş için çok istemek önemli. Sevgiyle her şey halloluyor, her şey yapılabiliyor. Bir şeyi yapıyorsam güzel yapayım istiyorum. Bu bayrama da hazırlanmaya başlamıştık, yarım bırakmak istemedim. Aşk gibi bir şey bu. Bu enerjiyi çocuklar da alıyorlar. Sevginin halledemeyeceği hiçbir şey yok. Eğitim, öğretimde de sevgi ve sabır çok önemli."

Halk oyunlarına ilgisi olduğunu ve eğitimini aldığını ifade eden Yakar, oyunu çocuklara parça parça öğrettiğini anlattı.

Yakar, çocukların oyunun hareketlerini öğrenseler bile o tavrı vermenin çok zor olduğunu dile getirerek, "Öğrenciler cevherdir, elmastır, sevgiyle, sabırla işlenirler, parlarlar. Evlerinden çıkmıyorlar. Bugünler geçecek. Çok daha mutlu, coşkuyla bir araya geleceğiz. Daha güzel çalışmalarımız olacak. Bir açıdan seviniyorum da öğrenciler anne ve babalarıyla vakit geçirme imkanı buldu. Evlerimizi süsledik, 23 Nisan akşamı hep birlikte balkonlarımızdan İstiklal Marşı'nı okuyacağız." ifadelerini kullandı.

- "23 Nisan coşkusunu da eve sığdırdık"

İngilizce öğretmeni Feyza Ünal da 10 yıllık öğretmen olduğunu ifade ederek, dünya barışının sembolü olarak 23 Nisan coşkusunu dünya çocuklarıyla yaşatmak istediklerini anlattı.

Ünal, 4. sınıf öğrencisi 16 çocukla video çekmeye karar verdiklerini belirterek, "Her çocuk temsili, kendi ülkesinin diliyle 'Merhaba, ben Türküm, ben Fransızım, ben İngilizim....' diyor. Amacımız dünya çocuklarıyla birlikte 23 Nisan coşkusunu yaşamaktı. Hiçbir ülkede çocuklara armağan edilmiş bir bayram yok. 23 Nisan'larda dünya çocukları Türkiye'ye gelir ve birlikte kutlardık. Maalesef karantina dönemindeyiz. Bugünlerde de birlik ve beraberliğimizi gösterelim istedim." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin ülkelere ait yöresel kıyafetler giyerek Hindistan, İngiltere, Yunanistan, Suriye, Fransa, İtalya, Çin, Meksika, Almanya, Mısır, Fransa İspanya ve Türkiye'yi temsil ettiğini anlatan Ünal, İngilizce ve Almanca bildiğini, diğer diller için önce kendisinin hazırlandığını sonra çocukları çalıştırdığını söyledi.

Ünal, 4. sınıflarda 2. ünite konusunun "Ülkeler ve Milletler" olduğunu hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Ben her ünitede aktif öğrenmeyi destekleyen çalışmalar yaptırıyorum. O ünitede ve ekim ayındaki Birleşmiş Milletler Günü'nde ülkelerin yöresel kıyafetleriyle çalışmalar yapmıştık. Veliler bir şekilde kıyafetleri temin ettiler. 23 Nisan coşkusunu da eve sığdırdık. Buradaki amacım, dünya barışının sembolü olan 23 Nisan coşkusunu temsili dünya çocuklarıyla kutlamaktı."