17 Haziran itibariyle kapanan okulların yeni yılda ne zaman açılacağına ilişkin aramalar başladı. Konuyla ilgili olarak en çok; İlkokul 1. sınıflar ve anaokulların uyum haftası merak ediliyor. İşte merak edilen soruların yanıtları...

İLKOKUL 1. SINIF UYUM HAFTASI NE ZAMAN?

İlkokul 1.sınıf öğrencileri, normal eğitim sürecine nazaran okula 1 hafta önce başlamaktadır. 12 Eylül tarihinde ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri eğitim öğretime başlarken, anaokulları ve birinci sınıflar için uyum haftası 5-9 Eylül tarihleri arasında uygulanacak.