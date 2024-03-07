MEB İOKBS bursluluk sınavı ne zaman? 2024 İOKBS bursu ne kadar oldu?
İlk ve ortaöğretim öğrencilerini ilgilendiren İOKBS sınavının başvuruları 1 Mart itibarıyla tamamlandı. Başvuruların tamamlanmasının ardından sınava hazırlanan öğrenciler ve velileri gözlerini sınav giriş yerlerinin açıklanmasına ve sınav tarihine çevirdi. İşte, Milli Eğitim Bakanlığı'nın İOKBS sınavına dair tüm detaylar...
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Milli Eğitim Bakanlığı'nın düzenlediği İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'na ilişkin detayların bulunduğu klavuz Ocak ayında yayınlanmıştı. Aylar süren emeğin ve çalışmanın karşılığını almak için gün sayan öğrenciler bu klavuzda yer alan bilgiler doğrultusunda sınava giriş için son hazırlıklarını yapıyor. Peki, İOKBS ne zaman yapılacak? İOKBS sınav giriş yerleri ilan edildi mi? İşte detaylar...
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İOKBS SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN İLAN EDİLECEK?
İlköğretim ve ortaöğretim öğrencilerinin gireceği İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı için başvurular 13 Şubat'ta alınmaya başlanmış ve 1 Mart'ta sona ermişti. Başvuruların tamamlanmasının ardından öğrenciler ve veliler sınava giriş yerlerinin belli olması için bekleyişe geçti.
Sınav giriş yerleri sınav tarihinden en az 7 gün öncesinde "https://www.meb.gov.tr/" internet sitesi üzerinden ilan edilecek.
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BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?
1 Mart'ta başvuruları tamamlanan bursluluk sınavının ne zaman olduğu büyük merak konusu. Bursluluk sınavı ne zaman diye merak edenler konu ile ilgili en net bilgiye MEB'in yayınladığı İOKBS başvuru klavuzu üzerinden ulaşabiliyor. Klavuzda açıklanana göre sınav 21 Nisan 2024'te saat 10'da gerçekleşecek. Kılavuza göre fotoğraflı sınav giriş belgesi, sınav tarihinden en az 7 gün önce Bakanlığın internet adresinden alınabilecek.
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BURSLULUK SINAVI SORU DAĞILIMI
Sınava katılacak 5, 6, 7, 8'inci ve hazırlık sınıfı öğrencilerine dörder seçenekli 80 soru sorulacak, sınav süresi 100 dakika olacak.
9, 10. ve 11. sınıf öğrencilerine ise dörder seçenekli 100 soru sorulacak, 120 dakika süre verilecek.
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2024 BURSLULUK ÖDEMESİ NE KADAR OLACAK?
2024 yılı için İOKS bursluluk ödemelerinin ne kadar yapılacağı hakkında Milli Eğitim Bakanlığı henüz resmi bir açıklama yapmadı.
Milli Eğitim Bakanlığı bir duyuru yaptığı takdirde haberimizde yer vereceğiz.