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İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı başvuru ve onay süresi uzatıldı

Milli Eğitim Bakanlığınca 3 Eylül'de gerçekleştirilecek İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı başvuru süresi 21 Haziran'a, onay süresi ise 22 Haziran'a uzatıldı

Giriş: 19.06.2023 - 16:43 | Güncelleme: ABONE OL
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı başvuru ve onay süresi uzatıldı
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı başvuru ve onay süresi uzatıldı
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AA

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, daha önce son başvuru ve onay tarihi 16 Haziran olarak belirlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavında başvuru ve onay sürelerinde değişikliğe gidildi.

Buna göre, sınava başvuru süresi 21 Haziran'a, onay süresi ise 22 Haziran saat 17.00'ye uzatıldı.

Sınava başvuru işlemlerini, yurt içindeki öğrenciler e-okul.meb.gov.tr internet adresinden, yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan öğrenciler sistem üzerinden, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) vatandaşı olan öğrenciler ise KKTC kimlik numarasıyla eğitim ataşeliği veya müşavirliği üzerinden yapabilecek.

2022-2023 eğitim öğretim yılının birinci döneminde uygulanan öğretim programları esas alınarak düzenlenecek sınavda, ders dağılımları ve soru sayılarında geçen yıla göre herhangi bir farklılık olmayacak. Tüm sınıf seviyelerine 4'er seçenekli 100 soru sorulacak ve sınav süresi de 120 dakika olacak.

Ayrıca bu yıl 70 binden 100 bine çıkarılan kontenjanın, 30 bin burs kapasitesi deprem bölgesine ayrılacak.

3 Eylül Pazar günü, Türkiye saatiyle 10.00'da başlayacak sınavın sonuçları, 22 Eylül'de "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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