İlknur Soydaş'ın 'Karabiberim' isyanı!

"KARABİBERİM'LE VAR OLMADIM!"

Soydaş, "Karabiberim'le var olmadım! Birçok dizi ve sinema projelerinde oynadım. Ama sürekli 'Karabiberim' ile gündeme getiriyorlar. Resmen üzerime yapıştı. Yanlış anlaşılmasın 'Karabiberim' klibinde oynadığım için rahatsız değilim ama bir gerçek var birçok projede yer aldım." dedi.