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        Haberler Magazin İlker Sünneli'den, Tanyeli'ye: Bugün toprağa eğilip seslendim sana - Magazin haberleri

        İlker Sünneli'den, Tanyeli'ye: Bugün toprağa eğilip seslendim sana

        Eşi İlker Sünneli, vasiyeti üzerine Bodrum'da annesinin yanına defnedilen Tanyeli'nin mezarını ziyaret etti. Eşinin ani kaybıyla sarsılan Sünneli, mezar başında duygusal bir paylaşımda bulundu; "Bugün toprağa eğilip seslendim"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.03.2025 - 19:05 Güncelleme: 22.03.2025 - 19:05
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        "Bugün toprağa eğilip seslendim sana"
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        Pankreas kanseriyle 2.5 yıldır mücadele eden ünlü oryantal Tanyeli, 17 Mart'ta 54 yaşında hayata veda etti.

        Vasiyeti üzerine Bodrum'da annesinin yanına defnedilen Tanyeli'nin mezarını eşi İlker Sünneli ziyaret etti. Sünneli, mezarlıktan paylaştığı fotoğrafa; "Bugün toprağa eğilip seslendim sana, belki beni duyar kalkarsın diye" cümlesiyle duygusal bir not düştü.

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        Öte yandan İlker Sünneli'nin eski eşini de kanser nedeniyle kaybettiği ortaya çıkmıştı.

        Fotoğraflar: Instagram

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        #İlker Sünneli
        #Tanyeli

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