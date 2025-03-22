İlker Sünneli'den, Tanyeli'ye: Bugün toprağa eğilip seslendim sana

Pankreas kanseriyle 2.5 yıldır mücadele eden ünlü oryantal Tanyeli, 17 Mart'ta 54 yaşında hayata veda etti.

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Vasiyeti üzerine Bodrum'da annesinin yanına defnedilen Tanyeli'nin mezarını eşi İlker Sünneli ziyaret etti. Sünneli, mezarlıktan paylaştığı fotoğrafa; "Bugün toprağa eğilip seslendim sana, belki beni duyar kalkarsın diye" cümlesiyle duygusal bir not düştü.