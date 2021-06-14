"FOTOĞRAF KARŞILIĞINDA 20 TL ALMIŞIM GİBİ OLDU"

Ünlü oyuncu, konuyla ilgili, "Nakit para çekmeyi unuttuğumuzdan Göcek Tüneli'nden geçemedik. Çünkü 25 TL'miz yoktu. Motorlu bir çifte rastladık. Tüm yüzsüzlüğümle, '20 TL var mı?' diye sordum. Birlikte bir fotoğraf çekildik, karşılığında 20 TL almışım gibi oldu" ifadelerini kullandı.