İlker Kaleli ve Biran Damla Yılmaz aşk mı yaşıyor? - Magazin haberleri

Son olarak Burçin Terzioğlu ile yaşadığı ilişkiyle gündeme gelen İlker Kaleli'nin, aynı yapım şirketinin dizisinde rol alan Biran Damla Yılmaz’la bir aydır beraber olduğu magazin kulislerinde konuşuluyor.

Magazin Hattı'nın haberine göre; Çiftin her yerde el ele göz göze olduğu öğrenildi. İkilinin iddialar karşısında ne cevap vereceği ise merak konusu.