"BİRLİKTE GÖRDÜĞÜMÜZ BU RÜYA..."

Sıla da geçtiğimiz günlerde bu süreçte kendisine destek olan sevgilisi için duygusal bir paylaşımda bulunmuştu. Sanatçı, yeni single'ında emeği geçen Duman grubunun solisti Kaan Tangöze ve sevgilisi İlker Kaleli'ye şu sözlerle teşekkür etmişti:

Dünden bugüne ne heyecan!

Kaan, teşekkürler.

Emeği geçen tüm müzisyen arkadaşlarım, teşekkürler.

En derin teşekkür de sana sevgilim. Birlikte gördüğümüz bu rüya herhangi bir sabah uyandığımızda unutulabilecek gibi bir rüya değildi. Hatıramızı paylaşmış olmanın sevincindeyim. Benden çok emeğin var bu şarkıda. Yarattığın harikaların, ilhamın daim olsun.

Rüyanın bizce tabiri, çokça inancıyla...

Artsın eksilmesin, taşsın dökülmesin.