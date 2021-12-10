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İlker Kaleli'den Sıla'ya: Alkışların en büyüğü sana sevgilim

Sıla'nın yeni single'ının düzenlemesini yapan ve gitarıyla sevgilisine eşlik eden oyuncu İlker Kaleli, duygusal bir yazı kaleme aldı. Sıla ile stüdyoda çekilen fotoğraflarını takipçileriyle paylaşan Kaleli, sevgilisine, "Birlikte aldığımız yolun keyfi yanımda, bu hatırayı beraber hayata salıvermenin mutluluğuyla… Alkışların en büyüğü sana sevgilim" sözleriyle seslendi

10.12.2021 - 12:24 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Ocak ayında şef Hazer Amani'den boşanan sanatçı Sıla, oyuncu İlker Kaleli ile yeni bir aşka yelken açmıştı. İlişkilerini gözlerden uzak tutmaya çalışan çift, artık saklanmıyor.

  • Birlikteliklerini sosyal medyaya taşıyan çiftten İlker Kaleli, sevgilisi için stüdyoya girdi. Oyunculuğun yanında müzikle de ilgilenen ve rol aldığı birçok projenin şarkılarına sesiyle hayat veren Kaleli, Sıla'nın bazı çalışmalarının hem düzenlemesini yaptı, hem de akustik ve elektro gitarlarını çaldı.

  • Sıla'ya yeni single'ında desteğini esirgemeyen Kaleli, sevgilisiyle stüdyoda çekilen fotoğraflarını Instagram'dan gözler önüne serdi.

  • "SOFRA SICAK, MUHABBET SEKTİ"

    Ünlü oyuncu, Sıla ile aşk pozlarının yanı sıra duygusal bir yazı kaleme aldı. İlker Kaleli, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

    Mutfakta bir köşe, kışlardan bir gündü. Sofra sıcak, muhabbet sekti. İlk defa ne zaman döküldük dile bilmiyorum ama uzunca demlendi mırıldanmalarla bu hatıra aramızda.

  • "HAYALLER HEP ÇOKTU"

    Buradan bakınca, 8-9 yaşlarında başlamış seslere hayal kurmalar, bazen rastgele bir mekanın yorgun bir köşesinde, terk edilmiş bir piyanonun başında, bazen bir rolün içinde avaz avaz sahnede... Bazen gözden düşmüş eşyaların arasında rastgele bulunmuş bir gitarla mırıldanarak, bazen de bir dost sahnesinde içimden geldiğince. Çok zaman gelip geçti böyle. Hayaller hep çoktu, rüya tek başına...

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