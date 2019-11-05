İlker Ayrık, ikinci kez yönetmen koltuğuna oturdu. Ayrık, Erdal Özyağcılar ve Hande Soral ile başrollerini paylaştığı 'Müstakbel Damat'ın yönetmenliğini de üstlendi.

İlker Ayrık'ın 2014'te yönetmenliğe de başladığı 'Yapışık Kardeşler', 1.014.630 kişi tarafından izlenmişti.

Kayın baba - damat ve gelin üçgeninde yaşanan komik olayları hikâye edinen 'Müstakbel Damat', gösterime 14 Şubat'ta girecek.