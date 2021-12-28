İlker Aycı “Zorluklarla birlikte mücadele ediyoruz”

Pandeminin de etkisi ile dünyada baş gösteren kriz sürecinde sektörün yaşadığı zorluklara dikkat çeken İlker Aycı, Türk Hava Yolları’nda yönetimde bulunanların ve çalışanların birlikte geçtikleri bu zor süreçte taşın altına ellerini hep birlikte koyduklarını ifade ederek “Bu dönemde kimseyi işten çıkarmadık. Türk Hava Yolları kadrosunu bir arada tuttuk. Arkada kimseyi bırakmadık ve bırakmayacağız” diye konuştu.

Enflasyon karşısında 6 ayda bir maaş iyileştirmeleri yaptıklarının altını çizen İlker Aycı, son dönemde gelen başarılarla birlikte THY’de ve havayolu sektöründe yaşanan iyileştirmeler doğrultusunda, çalışanlara sunulan imkanların da iyileşeceğini açıkladı. Çok yakın zamanda konuyla ilgili müjdeyi açıklayacağını belirten Aycı, gelen başarıların takım çalışmasının sonucu olduğunu, bir arada güçlü çalışmanın meyvelerini birlikte topladıklarını iletti.

2020 yılından bu yana geçirilen zorlu günlere de dikkat çekerek bu dönemde yapılan fedakarlıkların farkında olduklarını ifade eden İlker Aycı, şirket yönetimi olarak aynı fedakarlığı kendilerinin de yaptığının altını çizdi.

Hep birlikte geçirilen bu süreçte yapılan fedakarlıkların mutlaka geri dönüşünü olacağını müjdeleyen Aycı, bu başarının hem ülkemiz ekonomisine hem THY’nin prestijine hem de yönetim kadrosu ve çalışanlarıyla THY ailesine faydaları olacağının müjdesini verdi. Bu açıklamasının ardından yapılan güçlü zam oranı ile birlikte, THY ailesine geçirilen zorlu sürecin sonunda güzel haberi vermiş oldu.