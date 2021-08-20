Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Alışveriş yaparken gazetecilerin objektiflerine takılan İlker Aksum, tatil bölgelerindeki pahalı fiyatlara sitem etti. Ünlü oyuncu, "Bu ne pahalılık arkadaş, onun için bir yere gitmiyorum! Ben ayrana değil 40, 3 TL vermem. Onları da anlıyorum, ama bu kadar da olmaz." dedi.