Dünya oyuncularında Dustin Hoffman'ı kendisine çok yakın bulduğunu ifade eden Aksum, "Biraz geriye düşmüş durumda, kendisi de bundan çok mutsuz. Çünkü çok takip ediyorum. Ben de kısayım ya onu kendime çok yakın buluyorum.'' dedi.
"ARAS ÇOK İYİ AKTÖR"
İlker Aksum, "Oyunculuk için eğitim şart değil ama olsa ne güzel olur." sözlerinin hatırlatılması üzerine konuya açıklık getirdi. Aksum, "Ben bu sözleri bir röportajda söyledim. Bari sen yapma dediler. Oyunculuk için eğitim şart değil ama olsa ne güzel olur. Fakat yönetmenlik ve senaristlik için şart. Çünkü bir entelektüellik istiyor, edebi bir şey istiyor ve teknik bir bilgi istiyor. Jodie Foster ortaokul mezunu. Şener abi, konservatuar mezunu değil. Gelmiş geçmiş en iyi aktörlerimizden birisidir. Ama Şener abi değildir doğru mu söylüyorum? Ama şu anda gelmiş geçmiş en iyi oyuncularımızdan birisi. Aras Bulut İynemli son yıllarda seyrettiğim en müthiş aktör." diye konuştu.
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