Merkeze bağlı Elmalı köyünde yaşayan Fatmahatun Avcı (59), kendisine ait çaylık arazide bulunan teleferiğe binerek aşağıya doğru inmek istedi.

AA'nın haberine göre Avcı, ilkel teleferiğe ait sırma telinin kopması sonucu ağaca çarparak düştü. Ağır yaralanan kadın, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibince Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Fatmahatun Avcı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.