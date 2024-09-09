İlkel içgüdüler: Atalarımız bilimden önce hangi yiyeceklerin faydalı hangilerinin zararlı olduğunu nasıl biliyordu?

DENEME YANILMA SÜRECİ

Deneme ve yanılma, bir türün hayatta kalması için oldukça rastgele bir süreç gibi görünebilir, ancak aynı gelenek/yaklaşım, gezegendeki her memeli, sürüngen, balık ve prokaryot için daha da geriye uzanmaktadır. En eski bakterilere kadar, yabancı bir makromolekül yuttuklarında, bu onları ya öldürür ya da öldürmezdi.