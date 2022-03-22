Türkiye Modern Pentatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen turnuvanın kadınlar A Grubu eleme turunda yüzme, eskrim, lazer run etaplarından toplam bin 52 puan toplayan Özyüksel, beşinci olarak adını yarı finale yazdırdı.

Elemelerde B Grubu'nda mücadele eden milli sporculardan İpek Akşin 971 puanla, Yaren Nur Polat ise 964 puanla elemeleri tamamladı.

Kadınlar yarı final müsabakaları, 24 Mart Perşembe günü yapılacak.

İlk kez 90 dakikalık yeni formatıyla sporseverlerle buluşan UIPM Dünya Kupası, yarın erkekler kategorisi eleme müsabakalarıyla devam edecek. Milli sporcular Buğra Ünal ve Yunus Çalışkan, elemeleri geçerek 25 Mart Cuma günü yapılacak yarı finale kalmak için mücadele edecek.