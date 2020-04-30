İlkbaharda canlanan meralar besicilerin yüzünü güldürdü

30 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
BİTLİS/ Hayvan varlığıyla bölgenin önemli hayvancılık merkezlerinden olan Bitlis ve Muş'ta besiciler, çetin kışın ardından sürülerini yeşeren meralara çıkarmanın sevincini yaşıyor.
Bitlis ve ilçelerinde havaların ısınmasıyla yeşilin her tonuna bürünen ve zengin floraya sahip meralar, küçükbaş ve büyükbaş hayvan sürüleriyle canlandı. Zorlu kış koşullarında bakımını üstlendikleri hayvanları ilkbaharın gelmesiyle kentin bereketli meralarına çıkaran besiciler, doğanın yeşermesiyle yemden de tasarruf ediyor.
Türkiye'nin en büyük ovalarından biri olan Muş Ovası, beyaz örtünün kalkmasını fırsat bilen besicilerin hayvanlarını otlamaya çıkarmasıyla şenlendi. Çok sayıda bitki türünün bulunduğu ovada koyun ve kuzuların otlaması renkli görüntüler oluşturdu.
- Hizan'da ceylan ve yılkı atları görüntülendi
El değmemiş doğası, iklimi ve doğal güzellikleriyle ilgi gören Bitlis'in Hizan ilçesinde de ceylan ile yılkı atlarının doğal yaşam alanlarında beslenmesi görüntülendi.
Temiz havası, yeşile bürünen dağlarıyla dikkati çeken Hizan, doğanın canlanması ve çiçek açan ağaçlarla ayrı bir güzelliğe büründü. Çeşit çeşit yaban çiçekleriyle renklenen ovalar, çam ve meyve ağaçlarıyla güzel manzaralara sahne oldu.
Doğal göllerin bulunduğu ovada, yeşeren otlarla beslenen ceylan ile yılkı atları drone ile havadan görüntülendi.
- "Meralara çıktığımız için mutluyuz"
Bitlis merkeze bağlı Kokarsu köyünde yaşayan Alaaddin Işık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kışın hayvanları beslemek için çok zorluk çektiklerini belirterek "Allah'a çok şükür bahar geldi ve hayvanları meraya çıkardık. Bu yıl kışımız uzun sürdü. Meralarda hayvanlarımızı otlatmaya başladık. Mutluyuz." dedi.
Güroymak ilçesindeki meralarda küçükbaş hayvan sürüsünü otlatan Ferit Ünal da kışın ilçeye çok kar yağdığını, yaklaşık 5 ay kar altında kaldıklarını söyledi. Ünal, "İlkbahar geldi. Meraya çıktık ve çok mutluyuz. Saman fiyatları yüksek. Kışın hayvanlarımızı beslerken zorlanıyoruz. İlkbahar gelinceye kadar çok cefa çekiyoruz. İlkbaharın gelmesinden dolayı çok mutluyuz. Hayvanlarımız çayırda otluyor. Yem masraflarından kurtuluyoruz." diye konuştu.
Muş'un Yeşilova beldesindeki meralarda hayvanlarını otlatan Muammer Aydın da zor şartlar altında hayvanları bahara ulaştırdıklarını dile getirerek "İlkbaharın gelişiyle hayvanlarımızı Muş Ovası'na çıkardık. Bugüne kavuştuğumuz için çok mutluyuz. Kışın hayvanlara yem vermek çok zor." ifadesini kullandı.
,Ahmet Okur,İbrahim Yaldız
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