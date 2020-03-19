İlkbahar geldi... Google baharın gelini kullanıcılarına sunduğu bir Doodle ile kutladı. Havaya, suya ve toprağa düşen cemrelerin ardından artık havalar daha da ısınacak. Kuzey Yarım Küre'de ilkbahar yaşanmaya başlanacak. İlkbahar ile ilgili detaylar haberimizde...

İLKBAHAR YA DA İLKYAZ

İlkbahar veya ilkyaz, doğa döngüsünde kış ile yaz arasındaki mevsim. Kuzey yarım kürede Mart ve Haziran arasıdır. İlkbaharda ağaçlar çiçek açar, hava sıcaklığı artmaya başlar. Bu mevsimde karların erimesi ve bol miktarda yağışın olması ile su yatakları olan dereler, göller, göletler ve barajlar su ile dolar.

Bilhassa bu mevsimde meydana gelen hava değişikliklerinde, halk arasında Kırk İkindi adı verilen sağanak yağışlar başlar. Bu yağışlarla şiddetli gök gürültüsü, yıldırım düşmesi, dolu tehlikesi ve sel felaketleri de görülür.

İnsanlar üzerinde de sağlık açısından olumsuz etkileri olabilir. Yorgunluk, halsizlik ilkbaharın insanlar üzerindeki olumsuz etkilerindendir. Bu duruma tıp dilinde kısaca bahar yorgunluğu denir.

GOOGLE'DAN "İLKBAHAR" DOODLE'I