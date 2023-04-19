Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Futbol İlkay Gündoğan transferiyle ilgili açıklama yaptı! - Futbol Haberleri

İlkay Gündoğan transferiyle ilgili açıklama yaptı!

İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Manchester City'de forma giyen Alman yıldız İlkay Gündoğan, transferiyle ilgili açıklama yaptı. Yıldız futbolcu, Barcelona iddialarını doğruladı

Giriş: 19.04.2023 - 16:30 | Güncelleme: ABONE OL
İlkay Gündoğan transferiyle ilgili açıklama yaptı! - Futbol Haberleri
HABERTURK.COM

Sözleşmesi sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Türk asıllı Alman futbolcu, geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun paylaştığı açıklamalarda Alman yıldız, Barcelona'ya transfer olacağı iddialarını doğrularken, bu akşam oynayacakları Bayern Münih maçına da değindi.

"BARCELONA İLE GÖRÜŞMELER DOĞRU''

Sözleşme durumuyla ilgili konuşan ve Barcelona iddialarını değerlendiren Gündoğan, "Barcelona ile görüşmeler doğru evet, bence bu normal. Çok fazla ayrıntıya girmek istemiyorum ama henüz hiçbir şeye karar verilmedi. Bu nedenle müzakereler devam ediyor. Bir karar alınırsa bunu ilk siz duyacaksınız" dedi.

"BAYERN MÜNİH, ALMANYA'NIN EN BÜYÜK KULÜBÜ"

Bu akşam UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ile karşılaşacakları maçı da değerlendiren Gündoğan, "Bayern Münih, Almanya'nın en büyük kulübü ve her yıl tüm kupaları kazanmak için mücadele ediyorlar. Dünyanın en iyi takımlarından biri. Çok hırslılar" ifadelerini kullandı.

ÖNERİLEN VİDEO
Haberi Hazırlayan : Özer Çak

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Çöpe atmaktan vazgeçin yaza fit girmenin sırrı onda saklı!
Çöpe atmaktan vazgeçin yaza fit girmenin sırrı onda saklı!
Deprem felaketinde bir iddianame daha hazırlandı!
Deprem felaketinde bir iddianame daha hazırlandı!
NASA açıkladı: Hizmet dışı kalan uydu Dünya'ya düşebilir!
NASA açıkladı: Hizmet dışı kalan uydu Dünya'ya düşebilir!
CHP'den YSK'nın '16 il' kararına tepki
CHP'den YSK'nın '16 il' kararına tepki

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.