        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray İlkay Gündoğan sahaya indi - Galatasaray Haberleri

        İlkay Gündoğan sahaya indi

        Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 14 Eylül Pazar günü ikas Eyüpspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı. Sarı Kırmızılılar'ın yeni transferi İlkay Gündoğan, ilk antrenmanına çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2025 - 22:43 Güncelleme: 04.09.2025 - 22:43
        İlkay Gündoğan sahaya indi!
        Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 14 Eylül Pazar günü ikas Eyüpspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray, maçın hazırlıklarına başladı.

        Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, topla ısınmayla başladı.

        İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alan ve geniş alanda topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

        İLKAY GÜNDOĞAN İLK ANTRENMANINDA

        Sarı-kırmızılıların İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City'den transfer ettiği İlkay Gündoğan, takımla ilk idmanına çıktı.

        Galatasaray, maçın hazırlıklarını yarın sürdürecek.

