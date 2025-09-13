İlkay Gündoğan'dan transfer itirafı!

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Eyüpspor'u 2-0 mağlup ederek 5'te 5 yapan Galatasaray'ın yeni transferi İlkay Gündoğan, açıklamalarda bulundu.

"BU BİR BAŞLANGIÇ"

Karşılaşmanın ardından konuşan deneyimli futbolcu, "Öncelikle Galatasaray efsanesi Metin Oktay'ı sevgi ve saygı ile anıyoruz. Bizim için güzel bir gündü. İlk defa Galatasaray formasıyla sahaya çıkmak özel bir duygu. Taraftarımıza destekleri için teşekkür ediyorum.

Önemli bir galibiyet. Milli aradan sonra maçlar genelde zor oluyor. Her oyuncu, kendi milli takımı için dünyanın her yerinde forma giyiyor. Bir grup dün geldi daha. Önemli bir galibiyetti. Daha iyi oynamamız gerektiğini biliyoruz. Ama bu bir başlangıç, iyi bir başlangıç ve güzel bir galibiyet. İnşallah önümüzde daha güzel galibiyetler yaşarız birlikte." ifadelerini kullandı.