İlkay Gündoğan'dan Galatasaray'a yorum

Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray deplasmanda Göztepe'yi 3-2 mağlup ederek kabustan uyandı.

Manchester City'nin orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan da karşılaşma sonrasında Galatasaray'ın Instagram hesabının paylaşımına yorum bıraktı.

Gündoğan'ın yorumunda "Aslan" ve "Alev" emojileri yer aldı.

Başarılı futbolcunun bu yorumu, kısa süre içerisinde beğeni yağmuruna tutuldu.