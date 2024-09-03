İlkay Gündoğan'dan Galatasaray'ın Victor Osimhen transferine yorum!

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Galatasaray, Victor Osimhen transferi için Napoli ile görüşmelerin başladığını KAP'a bildirdi. Sarı-kırmızılıların transferinin ardından İlkay Gündoğan'dan dikkat çeken bir yorum geldi.

İlkay Gündoğan yaptığı yorumda, "Wow... Crazy" ifadelerini kullandı.

Galatasaray taraftarları, İlkay Gündoğan'ın bu paylaşımına çok sayıda beğeni ve yanıt gönderdi.