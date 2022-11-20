5 aylık hamile olan model, iyice belirginleşen göbeğiyle verdiği pozları da sosyal medyada paylaştı.

"SEN BENİM EN İYİ SIRDAŞIMSIN"



Öte yandan Gündoğan, geçtiğimiz yıl aralık ayında Arfaoui'ye evlenme teklifinde bulunmuştu. Sevgilisine "Evet!" yanıtını veren Sara Arfaoui, o anları da Instagram hesabından yayınlamıştı. İtalyan model, mutluluğunu şu sözlerle dile getirmişti:



Bütün bunlar bir rüya gibi! Sen benim en iyi sırdaşımsın İlkay. Seni çok seviyorum!