Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK),bu yılın ocak-haziran döneminde 188 bin 220 ton kömür satarak 96 milyon 200 bin lira gelir sağladı.
TTK Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgiye göre, kuruma bağlı müessese müdürlüklerinden Karadon, Kozlu, Üzülmez, Amasra ve Armutçuk maden ocaklarında üretilen taş kömürü, Çatalağzı Termik Santralinin yanı sıra demir çelik fabrikaları, kamu kurum ve kuruluşlarıyla vatandaşlara satılarak ülke ekonomisine kazandırılıyor.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik tedbirler kapsamında üretimin 30 Mart'ta durdurulmasının ardından ocaklarda tamir, bakım, su hatları ve gaz kontrolü yapıldı, 1 Haziran itibarıyla da faaliyete başlandı.
Kurum, bu yılın ilk 6 ayında 188 bin 220 ton kömür satarak KDV hariç 96 milyon 200 bin lira gelir elde etti.
Bu dönemde TTK'ye bağlı Karadon, Kozlu, Üzülmez, Amasra ve Armutçuk maden ocaklarında 295 bin ton satılabilir taş kömürü üretildi.
"DAHA FAZLA KÖMÜR ÇIKARTACAĞIZ"
Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, pandemi nedeniyle kuruma bağlı ocaklarda yaklaşık 2,5 ay çalışma yapılamadığını ancak maden işçilerinin ocakları ayakta tutmak ve doğabilecek olumsuzlukları önlemek amacıyla nöbete geldiklerini söyledi.
"Bu yılın ilk 6 ayına bakıldığında istatistikler daha fazla kömür çıkarttığımızı gösteriyor." diyen Yeşil, "Demir çelik sektöründe bizim kömürümüz çok önemli bir yere sahiptir. Ayrıca, taş kömürü sadece sanayide kullanılması gereken bir kömürdür." ifadelerini kullandı.
Hakan Yeşil, kömür satışından elde edilen geliri yeterli bulmadıklarını belirterek şunları kaydetti:
"Bu rakam tabii ki yeterli değil. Bizler 1 Haziran itibarıyla tam kapasite çalışmaya başladık. Geçen yıl işbaşı yaptırılan 1000 arkadaşımız vardı. Yine devamında işe başlatılan 500 arkadaşımızın bir adaptasyon süreci oldu. Bu adaptasyon sürecimiz kısa sürede atlatıldı ve üretime başlandı. Araya pandeminin de girmesi sebebiyle bazı arkadaşlarımız adaptasyonu tamamlayamadılar. Yeni başlatılacak olan mekanize kazı sistemi sayesinde bu arkadaşlarımızın da adaptasyon sürecini tamamlayacağı ve daha fazla kömür çıkartacağımızı rakamlarla da beyan ediyoruz. Bir kazayla karşılaşmazsak maden işçilerimiz daha fazla kömür çıkaracaktır. Yeni işçiler inşallah taze kan olacaktır."
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